Ladro all' assalto di due attività a Torino Centro | fa danni alle vetrine ma non trova soldi e fugge a mani vuote
Nella zona della Galleria Umberto I a Torino, il passaggio tra piazza della Repubblica e via Milano, un uomo ha preso di mira due esercizi commerciali. Durante gli episodi, ha rotto le vetrine causando danni, ma non ha portato via denaro o altri beni. Dopo aver causato i danni, l’uomo è fuggito senza bottino e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.
Un ladro ha assaltato due attività commerciali nella Galleria Umberto I, il passaggio che collega piazza della Repubblica e via Milano, a Torino. I fatti sono avvenuti nella notte di martedì 19 maggio 2026. Sono stati presi di mira il Piccolo Bazar dell'usato al civico 45 e l'atelier d'arte del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Furto in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina e scappano col bottino
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