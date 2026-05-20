Ladro all' assalto di due attività a Torino Centro | fa danni alle vetrine ma non trova soldi e fugge a mani vuote

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona della Galleria Umberto I a Torino, il passaggio tra piazza della Repubblica e via Milano, un uomo ha preso di mira due esercizi commerciali. Durante gli episodi, ha rotto le vetrine causando danni, ma non ha portato via denaro o altri beni. Dopo aver causato i danni, l’uomo è fuggito senza bottino e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ladro ha assaltato due attività commerciali nella Galleria Umberto I, il passaggio che collega piazza della Repubblica e via Milano, a Torino. I fatti sono avvenuti nella notte di martedì 19 maggio 2026. Sono stati presi di mira il Piccolo Bazar dell'usato al civico 45 e l'atelier d'arte del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Furto in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina e scappano col bottino

Video Furto in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina e scappano col bottino

Sullo stesso argomento

Assalto alle vetrine a Como: coppia di giovani denunciata per tentato furto e danniDue denunce per tentato furto aggravato e danneggiamento a Como nella mattinata di ieri.

Tentano l'assalto all’istituto di credito: bancomat sradicato, ma i ladri fuggono a mani vuoteLEQUILE –Ennesimo assalto a un bancomat: danni ingenti, ma i ladri sono costretti alla fuga senza bottino.

torino centro ladro all assalto diLadro all'assalto di due attività a Torino Centro: fa danni alle vetrine ma non trova soldi e fugge a mani vuoteUn ladro ha assaltato due attività commerciali nella Galleria Umberto I, il passaggio che collega piazza della Repubblica e via Milano, a Torino. I fatti sono avvenuti nella notte di martedì 19 maggio ... torinotoday.it

torino centro ladro all assalto diDonna di 73 anni scippata a Torino reagisce, insegue il ladro e lo fa arrestareMattinata di tensione nel cuore di Torino, dove una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo ma ha reagito con coraggio, inseguendo il ladro e contribuendo al suo ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web