Ladro all' assalto di due attività a Torino Centro | fa danni alle vetrine ma non trova soldi e fugge a mani vuote

Nella zona della Galleria Umberto I a Torino, il passaggio tra piazza della Repubblica e via Milano, un uomo ha preso di mira due esercizi commerciali. Durante gli episodi, ha rotto le vetrine causando danni, ma non ha portato via denaro o altri beni. Dopo aver causato i danni, l’uomo è fuggito senza bottino e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi.

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