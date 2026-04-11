Aqp otto ore senza acqua nel centro abitato | disagi per i cittadini
Nella giornata di oggi, nel centro abitato di Villa Castelli, i residenti hanno vissuto circa otto ore senza acqua potabile a causa di interventi di Acquedotto Pugliese. L’azienda sta effettuando lavori finalizzati al miglioramento del servizio, che hanno temporaneamente interrotto l’erogazione nell’area. La sospensione ha coinvolto tutte le utenze della zona, causando disagi tra la popolazione locale.
VILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli (BR). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Niente acqua per nove ore in tutto il centro abitato: lavori di AqpInterventi dell'azienda per il miglioramento del servizio: sospensione idrica a partire dalle 21:00 del 9 aprile con ripristino alle 06:00 del 10...
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