Aqp otto ore senza acqua nel centro abitato | disagi per i cittadini

Nella giornata di oggi, nel centro abitato di Villa Castelli, i residenti hanno vissuto circa otto ore senza acqua potabile a causa di interventi di Acquedotto Pugliese. L’azienda sta effettuando lavori finalizzati al miglioramento del servizio, che hanno temporaneamente interrotto l’erogazione nell’area. La sospensione ha coinvolto tutte le utenze della zona, causando disagi tra la popolazione locale.