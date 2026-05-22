Mineo sequestrata una doppietta | denunciato un uomo a Calatino

A Mineo, un uomo è stato denunciato dopo il sequestro di una doppietta di provenienza sconosciuta. La polizia ha effettuato un controllo che ha portato al ritrovamento dell'arma, priva di documenti e autorizzazioni. La legge prevede sanzioni per chi possiede armi senza averne i requisiti, e in questo caso l’uomo dovrà rispondere delle sue azioni davanti all’autorità giudiziaria. La vicenda solleva domande sulla regolamentazione e il controllo delle armi da fuoco sul territorio.

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? Punti chiave Come può un'eredia familiare trasformarsi in una denuncia penale?. Cosa rischia chi conserva un'arma senza licenza di caccia?. Perché il possesso di un oggetto del padre è illegale?. Quali procedure bisogna seguire per regolarizzare un'arma ereditata?.? In Breve Uomo di 55 anni senza licenza venatoria deteneva l'arma del padre defunto.. Il sequestro è avvenuto durante un controllo di routine nella zona di Calatino.. La gestione di armi ereditate richiede la segnalazione immediata alle autorità di Mineo.. Le indagini proseguono in sede giurisdizionale per accertare la responsabilità del cinquantacinquenne.. I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno scoperto una doppietta illegale durante un controllo di routine a Calatino, denunciando un uomo di 55 anni per detenzione abusiva di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Passeggia in strada con una katana: denunciato e arma sequestrataArtogne (Brescia), 27 aprile 2026 – Si aggirava armato di una katana giapponese lunga ben 73 centimetri. Leggi anche: Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo