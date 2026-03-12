Bergamo fermato con una katana in strada | denunciato un uomo

Nel pomeriggio del 10 marzo a Bergamo, la Polizia di Stato ha fermato un uomo in strada. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso una katana. L’uomo è stato denunciato per il possesso dell’arma. L’intervento si è verificato in una zona trafficata della città, senza che si registrassero ulteriori incidenti.

POLIZIA DI STATO. Momenti di tensione nel pomeriggio del 10 marzo a Bergamo, dove la Polizia di Stato ha fermato e denunciato un uomo trovato in possesso di una katana. L’episodio è avvenuto in via Borgo Palazzo, dove una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nel normale servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo che alla vista degli agenti cercava di nascondere qualcosa sotto i vestiti, assumendo un atteggiamento sospetto I poliziotti hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo — un cittadino italiano classe 1978 — ha consegnato spontaneamente agli agenti una katana, che portava con sé senza alcuna giustificazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

