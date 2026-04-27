Passeggia in strada con una katana | denunciato e arma sequestrata

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in strada con una katana giapponese lunga 73 centimetri. L'episodio è avvenuto in un comune della provincia di Brescia, dove le forze dell'ordine hanno sequestrato l'arma. L’individuo è stato fermato e denunciato per possesso e trasporto di arma da taglio senza autorizzazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Artogne (Brescia), 27 aprile 2026 – Si aggirava armato di una katana giapponese lunga ben 73 centimetri. Non è però passato inosservato. Tanto che è stato fermato dai carabinieri d ella Compagnia di Breno. La scoperta inattesa. Nelle prime ore del mattino di oggi 27 aprile ad Artogne, i carabinieri della Stazione di Piancogno hanno intercettato un uomo di 40 anni armato di spada. Un intervento tempestivo. È successo mentre le gazzelle pattugliavano il territorio camuno. Quando hanno incrociato l’uomo che camminava solo per strada i militari si sono accorti che qualcosa non andava. La loro attenzione è stata attirata dall’ oggetto voluminoso che il camuno teneva tra le mani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passeggia in strada con una katana: denunciato e arma sequestrata Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo Circolava con un tirapugni in acciaio per le vie di Perugia, denunciato un minorenne e sequestrata l'armaUn minorenne è stato denunciato a Perugia per possesso di oggetti atti ad offendere dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato durante un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, uomo aggredito in strada: indossava una kippah ebraica, indaga la polizia; Passeggia in strada ed entra nel cimitero completamente nudo; Bari brutto e senz'anima, il Venezia passeggia al San Nicola: 3-0; Anziano cade in strada a Pontecagnano, soccorso da volontari e 118. Passeggia in strada con una katana: denunciato e arma sequestrataData l'assenza di giustificato motivo per il porto di un'arma bianca di tali dimensioni in luogo pubblico, i Carabinieri hanno sequestrato la katana. L'uomo è stato accompagnato in caserma per gli ... ilgiorno.it Incredibile a Caserta, passeggia per strada ed entra completamente nudo nel cimiteroL'episodio è stato immortalato da diversi utenti della strada. Si sarebbe trattato di un paziente che avrebbe dovuto ricevere un trattamento sanitario obbligatorio all’ospedale Sant’Anna e San Sebasti ... internapoli.it La Roma passeggia al Dall’Ara: finisce 0-2, fischi per il Bologna x.com PASSEGGIA, CORRI, RESPIRA… MAGGIO A BIBIONE TI ASPETTA! bit.ly/BibioneEventi Tre eventi imperdibili all’insegna di natura, mare, benessere e movimento 2 maggio – Respira il Mare Run bit.ly/RespiraIlMareRunBibione 3 maggi - facebook.com facebook