Mindful Tech | come governare AI e social per proteggere la mente

Negli ultimi anni si è diffusa l’attenzione verso l’impatto di intelligenza artificiale e social media sulla salute mentale. Sono stati pubblicati studi e guide che forniscono suggerimenti pratici su come gestire l’uso delle tecnologie digitali per evitare manipolazioni degli algoritmi. Tra le strategie proposte ci sono esercizi e tecniche per migliorare la concentrazione e ridurre il tempo dedicato allo schermo. La discussione si concentra su metodi concreti per mantenere il controllo sull’attenzione in un mondo sempre più digitale.

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