Mindful Tech | come governare AI e social per proteggere la mente

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni si è diffusa l’attenzione verso l’impatto di intelligenza artificiale e social media sulla salute mentale. Sono stati pubblicati studi e guide che forniscono suggerimenti pratici su come gestire l’uso delle tecnologie digitali per evitare manipolazioni degli algoritmi. Tra le strategie proposte ci sono esercizi e tecniche per migliorare la concentrazione e ridurre il tempo dedicato allo schermo. La discussione si concentra su metodi concreti per mantenere il controllo sull’attenzione in un mondo sempre più digitale.

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? Punti chiave Come puoi evitare che gli algoritmi manipolino la tua attenzione?. Quali esercizi pratici aiutano a recuperare la concentrazione digitale?. Perché l'intelligenza artificiale sta cambiando il carico cognitivo al lavoro?. Come si distingue un uso consapevole della tecnologia dalla dipendenza?.? In Breve Il volume è pubblicato con la casa editrice The Wall Edizioni.. Il Mindful Tech Program propone esercizi pratici basati sulla mindfulness.. Prosperi applica competenze da Mindfulness Coach e mPEAK trainer.. L'integrazione tra mindfulness e tecnologia mira a gestire il carico cognitivo.. Andrea Prosperi pubblica con The Wall Edizioni il volume Mindful Tech, un’analisi che indaga l’equilibrio tra l’uso degli strumenti digitali e la tutela del benessere mentale individuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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