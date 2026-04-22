Big Tech sfida l’Europa | continuerà ad accedere ai messaggi privati per proteggere i minori Ma la deroga è scaduta

Dal 3 aprile, le principali aziende tecnologiche non possono più accedere alle comunicazioni private degli utenti europei, a seguito della scadenza di una deroga concessa in precedenza. Questa decisione riguarda le modalità di monitoraggio e protezione dei minori online e ha generato reazioni contrapposte tra le aziende del settore e le autorità europee. Finora, le compagnie avevano sostenuto la necessità di accedere ai messaggi per prevenire abusi e molestie digitali.

Dal 3 aprile i colossi tecnologici non potrebbero più accedere alle conversazioni online degli utenti europei, per proteggere i minori da abusi e molestie digitali. Ma Big Tech ha annunciato di voler proseguire, con il pericolo di violare le leggi del Vecchio Continente. “L’Europa rischia di lasciare i bambini di tutto il mondo meno protetti dalle forme di abuso più aberranti”, si legge nel comunicato firmato Meta, Google, Snapchat e Microsoft. Dunque le quattro aziende “continueranno ad adottare misure volontarie”. L’allarme per la sicurezza dei minori, dopo lo stop per le piattaforme, era già stato lanciato da 247 organizzazioni in tutto il mondo, incluse Save the children e il Telefono azzurro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Big Tech sfida l’Europa: continuerà ad accedere ai messaggi privati per proteggere i minori. Ma la deroga è scaduta Notizie correlate Social vietati ai minori? L’Estonia sfida i divieti e punta alle Big TechDurante il forum europeo tenutosi a Barcellona questo venerdì, la ministra dell’Istruzione estone, Kristina Kallas, ha espresso una ferma opposizione... Europa, la sfida dei risparmi: fondi privati per la sovranità techA Roma, presso la Sala Europa, si è tenuto il 20 aprile 2026 un incontro focalizzato sulla necessità di coordinare le risorse finanziarie europee per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Big Tech ignora lo stop UE: continuerà a controllare i messaggi privati; Big Tech, il ritardo europeo e la sfida che non possiamo più rinviare; La Commissione Ue sfida Big Tech: vuol farsi il suo social; Microsoft Srl, presentata la piattaforma unitaria per la definizione del primo Contratto Integrativo Aziendale da applicare agli oltre 1.000 dipendenti presenti in Italia. Big tech alla sfida delle competenzeNonostante il termine economie di rete abbia un preciso e chiaro significato economico, i non-economisti tendono a confonderlo con altri concetti, come i rendimenti di scala incrementali e il ... ilsole24ore.com Le big tech cinesi alla sfida delle Mag 7: l'era del Social commerceDa anni i giganti tecnologici cinesi come Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi provano a sfidare i cugini Usa su Intelligenza artificiale, e-commerce e cloud computing. Lo ha appena dimostrato la ... ilmessaggero.it La corrispondenza, emersa dagli atti, dimostra un dibattito interno alle Big Tech dal 2017 - facebook.com facebook Ho messo in fila cose sull’uso dell’IA in guerra e su come i manager delle Big Tech vendano i loro prodotti con manifesti ideologici improbabili. Il pericolo è il nesso inscindibile che si sta creando tra questi colossi e il funzionamento degli Stati. x.com