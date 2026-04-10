Social vietati ai minori? L’Estonia sfida i divieti e punta alle Big Tech

Durante un incontro a Barcellona, la ministra dell’Istruzione estone ha annunciato che il paese intende adottare misure contro i divieti sui social media per i minori. L’obiettivo è promuovere un accesso più libero alle piattaforme digitali, sfidando le restrizioni imposte in altri paesi europei. La ministra ha anche dichiarato che l’Estonia si impegna a collaborare con le grandi aziende tecnologiche per regolare l’uso dei social tra i giovani.

Durante il forum europeo tenutosi a Barcellona questo venerdì, la ministra dell’Istruzione estone, Kristina Kallas, ha espresso una ferma opposizione alla strategia di vietare l’accesso ai social media per i minori, sostenendo che l’Unione Europea dovrebbe invece concentrarsi sulla regolamentazione delle grandi piattaforme tecnologiche. La posizione dell’Estonia si pone in netto contrasto con le linee intraprese da nazioni come la Francia, la Grecia e la Danimarca, che stanno procedendo con misure volte a allontanare gli adolescenti dai social network per proteggere la loro salute mentale. La sfida tra divieti d’uso e controllo dei giganti digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Social vietati ai minori? L’Estonia sfida i divieti e punta alle Big Tech Spagna, social vietati ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social network ai minori di 16 anni. Social vietati ai minori, Valditara: “E’ inevitabile”. La Lega deposita una proposta di legge“Nelle linee guida sull’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l’educazione al rispetto, alle... Temi più discussi: Le Big Tech se ne infischiano del divieto australiano dei social media; Social media vietati ai minori, le lezioni australiane; Il maxi-processo contro i social è davvero uguale a quello contro Big Tobacco avvenuto negli anni Novanta?; Divieto dei social per i minori? Se lo Stato non agisce rischia risarcimento danni. Ma il governo ha congelato il ddl da ottobre. Social media vietati ai minori, le lezioni australianeMentre la Svizzera valuta regole per le piattaforme online, esperti avvertono che i divieti da soli non bastano a risolvere il problema di algoritmi e design dannosi ... rsi.ch Social vietati ai minori, dal Veneto nuovi passi per una legge nazionale: «È necessario proteggere i più giovani»Morosin: «L’uso incontrollato espone a rischi concreti». In Veneto parte il confronto su limiti e verifiche per gli under 16: «Non è una battaglia contro la tecnologia, ma una scelta di responsabilità ... veronasera.it Così potente da far paura, ora anche Big Tech mette in guardia dai pericoli dell’Ia per la cyber sicurezza x.com BENVENUTI NELL'I.A.CRAZIA - Dal ruolo delle Big Tech nelle guerre in Ucraina e Medio Oriente allo scontro fra Anthropic e Pentagono. Dai soldi alle campagne elettorali di destra e sinistra alla competizione tecnologica col nemico cinese. Ecco come i padro - facebook.com facebook