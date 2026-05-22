Un uomo è stato condannato per aver pubblicato sui social minacce rivolte alla premier, invocando il patibolo. I post sono stati condivisi durante il periodo di quarantena e hanno suscitato reazioni di condanna. La premier ha ricevuto immagini violente, ma non sono stati resi pubblici dettagli sulla sua reazione immediata o sui provvedimenti adottati in seguito. Le indagini hanno portato all’identificazione e alla condanna dell’autore di quei messaggi minacciosi.

? Domande chiave Cosa hanno scatenato esattamente quei post pubblicati durante la quarantena?. Come ha reagito la premier dopo aver ricevuto quelle immagini violente?. Perché il tribunale ha ritenuto tali messaggi penalmente rilevanti?. Quali conseguenze legali ha affrontato l'autore delle minacce sui social?.? In Breve Uomo di 31 anni condannato dal Tribunale di Roma per post su Facebook.. Messaggi pubblicati a marzo 2020 durante il periodo della quarantena Covid.. Post incitavano Meloni, Salvini e Viktor Orban verso un ipotetico patibolo.. Giorgia Meloni si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario.. Il Tribunale di Roma ha condannato un uomo di 31 anni a tre mesi di pena per le minacce aggravate rivolte a Giorgia Meloni tramite i social network. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minacce a Meloni sui social: condannato l’uomo che invocava il patibolo

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