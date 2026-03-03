Minacce alla premier Meloni sui social due condanne

Due persone sono state condannate a tre mesi di carcere senza possibilità di sospensione per aver minacciato la premier sui social. Le condanne sono state decise in seguito alle accuse di aver rivolto minacce online nei confronti della politica. Le sentenze sono state emesse da un tribunale e riguardano specificamente i fatti legati alle minacce pubblicate su piattaforme digitali.

Sono stati condannati a tre mesi di reclusione, senza sospensione della pena, per minaccia aggravata alla premier Giorgia Meloni un 32enne e un 49enne che, nell’agosto del 2022, prima che il centrodestra vincesse le elezioni, pubblicarono sui social dei post in cui scrivevano che sarebbe diventata "la prima premier donna di un partito di destra in Italia", allegando anche, come si legge nell’imputazione, "la foto della Renault4 " all’interno del quale "fu rinvenuto il cadavere" di Aldo Moro nel ‘78. La sentenza è stata emessa a seguito delle indagini della Digos della Polizia e del pm Alessandro Gobbis, dalla giudice della sesta sezione penale Amelia Managò, che ha riconosciuto alla presidente del Consiglio, parte civile con l’avvocato Luca Libra, una provvisionale di risarcimento da mille euro a carico di entrambi gli imputati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minacce alla premier Meloni sui social, due condanne Leggi anche: Minacce alla premier. Altra scritta sui muri Leggi anche: La rissa tra giovani in via Pirandello diventata virale sui social, due condanne con rito abbreviato “Il leone da tastiera che ha sfidato Meloni finisce condannato: ecco quanto dovrà pagare a Perugia” Una raccolta di contenuti su Minacce alla premier Meloni sui social,... Temi più discussi: Minacce a Meloni sui social con la foto della Renault 4 di Moro: due condanne a tre mesi a Milano; 'Minacce a Giorgia Meloni sui social', due condanne a Milano; Guerra ibrida, minacce e attacchi all'Italia: Meloni vara unità di crisi con la regia dei Servizi Segreti; Minacce a Meloni sui social con la foto della Renault 4 di Moro: due condanne a tre mesi a Milano. 'Minacce a Giorgia Meloni sui social', due condanne a MilanoSono stati condannati a 3 mesi di reclusione, senza sospensione della pena, per minaccia aggravata alla premier Giorgia Meloni un 32enne e un 49enne che, nell'agosto del 2022, prima che il centrodestr ... ansa.it Meloni come Aldo Moro, due uomini condannati per minacce sui social a MilanoPost pubblicati sui social nel 2022, tre mesi di reclusione senza sospensione per due uomini. Riconosciuta una provvisionale da mille euro alla premier. Le difese annunciano appello ... affaritaliani.it Il proprietario di un ristorante denuncia estorsioni e minacce mafiose ma è comunque costretto a chiudere la sua attività. Una preoccupante vicenda ha coinvolto Jan Philipp Bubinger, proprietario dello Ständige Vertretung, storico ristorante situato nel quartier - facebook.com facebook Il presidente francese nel discorso alla base militare di Ile Longue: "È in gioco la sicurezza europea: dobbiamo rafforzare la nostra deterrenza nucleare di fronte alle minacce" x.com