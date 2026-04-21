Il Tribunale di Cosenza ha condannato un uomo di Bianchi per aver hackerato i social della ex compagna, attività che si è protratta per circa sei anni. La vicenda riguarda le azioni illecite compiute dall’imputato nei confronti della donna, con l’obiettivo di controllarla. La sentenza chiude definitivamente il procedimento giudiziario avviato dopo le indagini sulle sue condotte.

Il Tribunale di Cosenza ha emesso una sentenza che chiude un procedimento durato quasi sei anni, riguardante le condotte illecite di un uomo originario di Bianchi nei confronti della sua ex compagna. L’imputato, identificato con le iniziali E.G., è stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione, con la sospensione della pena, per una serie di reati legati alla violenza privata, all’accesso abusivo ai profili social e alla manipolazione di dati digitali. La ricostruzione dei fatti e le accuse contestate. Tutto ha avuto inizio nel 2019, quando la donna vittima delle azioni di E.G., anch’essa residente a Bianchi, decise di rivolgersi alle autorità giudiziarie per denunciare i comportamenti del suo ex partner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: condannato l’uomo che hackerava i social della ex per controllarla

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