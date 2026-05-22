A Caserta, nel mese di maggio, si concentrano diverse attenzioni sul mondo dello sport. La squadra di basket locale, in vista delle semifinali dei playoff, spera di tornare in serie A2 e si è affidata al suo capitano, Mimmo D’Argenzio, recentemente premiato come MVP delle serie B. La città celebra anche il 35esimo anniversario dello scudetto vinto dal suo team di calcio, mentre l’attenzione generale resta rivolta alle sfide sportive in corso e alle strategie delle squadre coinvolte.

Nel maggio calcistico da totoallenatore del Napoli calcio, la Caserta del basket nella settimana del 35simo anniversario del suo scudetto, sogna il ritorno in serie A(2) con le semifinali dei playoff, guidata dal suo capitano, Mimmo D’Argenzio, fresco di nomina a Mvp delle serie B di basket. Non uno scugnizzo della solfa retorica demodè ma un folletto, un outsider, a tutti gli effetti un “cestista bambino” che è facile ritrovare in quel tocco di ingenuità che fa da colonna sonora alle sue scorribande per il parquet. La sua partita non è altro che la resistenza di un piccolo grande uomo contro tutti i lungagnoni che via via è costretto a incrociare sulla via del canestro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mimmo D’Argenzio il Kvaratskhelia di Caserta che con lui sogna il ritorno in serie A2

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