Il ritorno di Mattarella al Barbera che sogna la Serie A | festa dei tifosi a Palermo

Stasera nello stadio di Palermo si è svolta una partita tra la squadra locale e l’Avellino, con il presidente della Repubblica presente in tribuna. È il secondo evento pubblico allo stadio per il presidente, che aveva già assistito a una partita lo scorso agosto. La partita si è svolta in un’atmosfera di festa tra i tifosi, che hanno accolto con entusiasmo la presenza del massimo rappresentante dello Stato.

Si tratta di un applaudito ritorno, quello di stasera al «Renzo Barbera», per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la seconda volta - dopo Palermo-Frosinone dello scorso agosto - ha voluto essere presente allo stadio, in occasione della delicata gara tra Palermo e Avellino. «Il presidente ha approfittato delle feste pasquali per rinnovare il legame con il club rosanero, iniziato già tre anni fa con la storica visita al Palermo Museum», afferma il club di proprietà del City Football Group. Il Capo dello Stato è stato accolto nella tribuna Vip, accanto al presidente rosanero Dario Mirri e al sindaco Roberto Lagalla che lo avevano accolto all’esterno dell’impianto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ritorno di Mattarella al Barbera che sogna la Serie A: festa dei tifosi a Palermo Palermo-Avellino con un tifoso d'eccezione, al Barbera anche MattarellaIl capo dello Stato ha approfittato delle feste pasquali per tornare allo stadio. Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?AvellinoAGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara... Temi più discussi: Scuole dell’Aquila, i comitati scrivono a Mattarella: Ancora 3.500 studenti nei Musp; Salvatore Angieri nuovo Prefetto di Reggio Emilia Il ritorno del funzionario che nel 2023 accolse il presidente Mattarella; Mattarella non sarà più a Napoli per l’anniversario dell’Aeronautica: il motivo; Governo, Meloni chiama Mattarella e assume interim Turismo. Onore armi a Santanchè - Radio Studio90 Italia. Il ritorno di Mattarella. Così il voto rafforza l’influenza del QuirinaleIl Colle «terzo» fra Meloni e opposizioni, dopo il voto e mezza crisi di governo. La prospettiva di un anno a colpi di forzature, il rischio della legge elettorale ... editorialedomani.it Appello di Mattarella all’Europa: No ai conflitti e al ritorno della legge del più forteIl discorso di Salamanca resterà nella storia come uno di quelli maggiormente evocativi del Capo dello Stato, all’Università di Salamanca ha ricevuto il dottorato honoris causa Un discorso dal forte ... rainews.it Mattarella che in barba ai crismi religiosi e alla crisi internazionali passa la Pasqua al Barbera per vedere Ballardini. Mossa ineccepibile. facebook Pasqua Mattarella la passa al #SerieBKT #DAZN x.com