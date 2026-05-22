La cantante ha condiviso un ricordo legato alla serie televisiva in cui ha interpretato un personaggio molto noto. Ha parlato di un episodio specifico che considera il suo preferito e ha raccontato come questa esperienza abbia influenzato il suo percorso professionale. Durante un'intervista, ha spiegato quanto quella parte della sua vita sia stata significativa e ha ripercorso i momenti più memorabili legati alle riprese e alla crescita personale. La dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulla produzione.

La star della musica è tornata a parlare della sua esperienza sul set della serie e dell'importanza che ha avuto sulla sua carriera. Miley Cyrus, in occasione della cerimonia con cui riceverà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha parlato dell'importanza della serie Hannah Montana sulla sua carriera, svelando inoltre quale è il suo episodio preferito. La star ha celebrato i 20 anni dello show con uno speciale in cui ha interpretato alcune delle canzoni più amate, oltre a condividere storie e aneddoti. Le puntate di Hannah Montana preferite da Miley Intervistata da Variety, Miley Cyrus ha dichiarato: "I miei episodi preferiti di Hannah Montana sono quelli con Dolly Parton. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Miley Cyrus svela il suo episodio di Hannah Montana preferito

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Miley Cyrus Calls Alex Cooper Creepy at 'Hannah Montana' Special Premiere | TMZ

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