Non tutti i ritorni al passato sono nostalgici nel senso più prevedibile del termine. Alcuni sono piccoli gesti studiati, quasi ironici, che diventano dichiarazioni di stile. È quello che ha fatto Miley Cyrus sul red carpet del 20th Anniversary Special di Hannah Montana, trasformando un semplice omaggio in un momento moda capace di raccontare molto più di quanto sembri. Miley Cyrus e il look che riscrive Hannah Montana. Il cuore del look di Miley Cyrus è un abito lungo silver completamente ricoperto di micro paillettes, una superficie liquida che riflette la luce a ogni movimento e restituisce quell’effetto “ second skin ” tipico degli abiti da red carpet più riusciti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Miley Cyrus celebra Hannah Montana (a modo suo): T-shirt cult sotto il vestito silver

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