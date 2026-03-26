Miley Cyrus ha rilasciato il singolo “Younger You” in occasione del 20° anniversario di Hannah Montana. Lo speciale televisivo per celebrare questa ricorrenza è andato in onda, ma la cantante ha deciso di proseguire i festeggiamenti attraverso questa pubblicazione musicale. Il brano rappresenta una delle iniziative di Cyrus per commemorare il successo dello show che le ha dato popolarità.

Lo speciale per il 20° anniversario di Hannah Montana sarà pure andato in onda, ma Miley Cyrus non sembra avere la minima intenzione di lasciar andare i festeggiamenti per il traguardo raggiunto dallo show che ha lanciato la sua carriera. Ieri, infatti, la popstar ha annunciato via Instagram l’uscita del singolo Younger You, già presente alla fine dello special, prevista per venerdì 27 marzo. “Celebrare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie, ma per me è come chiudere un cerchio”, scrive. “Hannah Montana è stato l’inizio della vita che conosco ora.” Miley Cyrus ringrazia i fan di Hannah Montana con il singolo “Younger You”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus pubblica il singolo “Younger You” per l’anniversario di Hannah Montana

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