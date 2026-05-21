Durante un convegno nazionale organizzato da un'associazione di professionisti, sono stati discussi i temi legati al divario di genere e alle pari opportunità nel mondo del lavoro. Sono stati presentati dati sulla rappresentanza femminile in vari settori e analizzate le barriere che ancora ostacolano la piena parità. Sono stati inoltre affrontati gli aspetti legati alle politiche di inclusione e alle iniziative per superare le disparità esistenti. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti di diverse realtà professionali.

Il divario di genere, l'effettiva attuazione delle pari opportunità e le barriere strutturali che ancora ostacolano la crescita professionale delle donne nella società e nel mondo del lavoro saranno i temi centrali del prossimo Convegno Nazionale organizzato dall'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia. L'importante appuntamento, dal titolo “Gender Gap: Pari Opportunità e Sfide Professionali nella Società e nel Lavoro", si svolgerà venerdì 22 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, a Roma, presso la Sala Auditorium della Cassa Nazionale Forense, ed è in via di accreditamento formativo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gender gap e pari opportunità: il convegno nazionale di AMI accende i riflettori sulle sfide professionali nella società e nel lavoro

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