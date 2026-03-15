Mondo del lavoro e pari opportunità | Occupazione femminile in porto Una presenza ancora limitata

Nel settore portuale di Marina di Carrara e Spezia, le donne rappresentano appena il 7% degli addetti totali. I dati mostrano una presenza ancora molto ridotta nel mondo del lavoro portuale, con poche rappresentanti femminili tra i lavoratori impiegati nelle imprese e nei terminal. La percentuale indica una partecipazione limitata delle donne in queste realtà professionali.

I dati sull’ occupazione femminile nei porti di Marina di Carrara e Spezia evidenziano una presenza ancora limitata delle donne, con solo il 7% sul totale degli addetti nelle imprese portuali e nei terminal. La componente femminile risulta concentrata soprattutto nei ruoli amministrativi, mentre persistono significativi divari nelle mansioni operative e nei livelli dirigenziali. Una serie di dati che ha fornito Federica Montarese, il segretario generale dell’AdSP durante il convegno ‘Quello che le donne non dicono.ma fanno’ organizzato dal Comitato unico di garanzia dell’Autorità portuale in occasione della Giornata internazionale della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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