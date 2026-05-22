Durante il fine settimana a Milano, ci sono diverse opportunità per trascorrere il tempo tra musica, cultura e sport. All’Idroscalo si terrà un evento musicale con più artisti che celebrano il ventennale del festival MI AMI. Nel frattempo, alcuni musei della città offrono ingressi a un euro, permettendo di visitare esposizioni temporanee e permanenti. Inoltre, il Giro d’Italia prosegue lungo le strade cittadine, coinvolgendo ciclisti e pubblico lungo il percorso.

? Domande chiave Dove si può visitare un museo a un solo euro?. Quali artisti suoneranno all'Idroscalo per il ventennale del MI AMI?. Cosa faranno i bambini al Castello Sforzesco questo sabato?. Quale percorso seguirà il Giro d'Italia nel centro di Milano?.? In Breve Sabato 23 maggio Gallerie d'Italia aperte dalle 20:00 a mezzanotte con ingresso a un euro.. Teatro Manzoni ospita lo spettacolo di Herbert Ballerina il 23 e 24 maggio.. Idroscalo ospita 80 spettacoli con artisti Mecna, Nu Genea, Motta e Cosmo.. Domenica 24 maggio tappa del Giro d'Italia da Voghera con 157 chilometri totali.. Milano si prepara a un fine settimana dal 22 al 24 maggio ricco di appuntamenti che spaziano dal grande sport alla musica, con iniziative dedicate alle famiglie e ai visitatori dei musei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano nel weekend: tra musica all’Idroscalo, musei e il Giro d’Italia

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