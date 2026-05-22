A Milano, durante i fine settimana estivi, si moltiplicano le iniziative che trasformano la città in un luogo di relax e divertimento. A pochi chilometri dal centro, viene aperta la stagione 2026 di Kora Beach Club, un’area creata per offrire un’esperienza di vacanza senza allontanarsi da Milano. L’evento segna l’inizio di nuove oasi urbane dedicate a chi desidera trascorrere il tempo libero immerso in un’atmosfera di comfort e spensieratezza.

A pochi chilometri dal centro apre la stagione 2026 di Kora Beach Club, uno spazio pensato per chi cerca evasione, comfort e atmosfera vacanziera senza lasciare Milano. Con l’arrivo dell’estate, Milano cambia ritmo e si riscopre città da vivere anche nel fine settimana. Tra terrazze, locali all’aperto e nuovi spazi dedicati al relax, cresce il desiderio di trovare luoghi capaci di offrire una pausa dalla routine senza allontanarsi troppo dal centro urbano. In questo scenario si inserisce l’inaugurazione della stagione 2026 di KORA BEACH CLUB, un’oasi urbana situata a pochi chilometri dal cuore della città e pensata per chi vuole concedersi qualche ora di benessere in un’atmosfera dal sapore estivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano d’estate, il weekend si vive in città: inaugurano le nuove oasi urbane

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