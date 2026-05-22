Infanzia | Milano ‘un minore su 10 vive in aree urbane fragili’

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse zone di Milano, circa un minore su dieci vive in quartieri considerati vulnerabili. In queste aree, si registrano tassi più elevati di dispersione scolastica e situazioni di svantaggio economico rispetto ad altre zone della città. Questi dati sono stati evidenziati in un rapporto che analizza le condizioni di vita dei minori nelle aree urbane più fragili. La distribuzione di queste problematiche si concentra principalmente in alcuni quartieri specifici, evidenziando disparità all’interno della città.

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“Abbiamo visto come nelle aree più vulnerabili si concentrino dispersione scolastica e svantaggio economico”. Lo afferma Raffaela Milano, direttrice Ricerca di Save the Children, intervenendo a IMPOSSIBILE 2026 all’Acquario Romano di Roma. Milano illustra i risultati della ricerca “I luoghi che contano” dedicata alle disuguaglianze territoriali nelle città metropolitane italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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