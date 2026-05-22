La Polizia di Milano ha arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, in seguito a una rapina avvenuta il 14 maggio in una farmacia della città. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato e si aggiunge a un precedente di pluripregiudicato. La notizia arriva a pochi giorni dall’episodio, che ha coinvolto il cittadino italiano e si inserisce in un quadro di attività investigative in corso.

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 58 anni, pluripregiudicato, per la rapina commessa il 14 maggio in una farmacia. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, durante un servizio di pattugliamento, hanno fermato l’uomo, che aveva appena compiuto una rapina nella farmacia di via Marcona, e poi lo hanno accompagnato in Questura. Gli agenti di via Poma, attraverso le registrazioni degli impianti di registrazione delle attività commerciali e la collaborazione delle farmaciste rapinate, hanno individuato l’uomo quale possibile autore di altre furti commessi con lo stesso modus operandi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, arrestato rapinatore seriale di farmacie

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