L’incubo del rapinatore seriale | quattro colpi in poche ore Bandito assalta farmacie bar e minimarket

Un uomo sospettato di essere il responsabile di almeno quattro rapine in poche ore è stato al centro dell’attenzione a Foligno. In tre giorni, farmacie, bar e minimarket sono stati presi di mira da un bandito che, armato, si è presentato con decisione nei diversi esercizi commerciali. La polizia sta indagando sulle singole rapine e sui movimenti dell’uomo, mentre i commercianti si trovano a convivere con la paura di ulteriori colpi.

Foligno, 30 aprile 2026 – Il rapinatore seriale torna a colpire? Tre rapine in tre giorni nella città di Foligno ed ora i commercianti temono di poter essere la prossima vittima. Dopo i due colpi messi a segno tra domenica e lunedì in due diverse farmacie della città, martedì sera è toccato ad un bar della prima periferia. https:www.lanazione.itarezzocronacarapina-montevarchi-aggressione-ayl293nl Da quanto trapela le rapine sarebbero quattro perché un uomo a volto coperto avrebbe fatto irruzione anche in un minimarket sempre della periferia, ma in questo caso il blitz non sarebbe andato a buon fine. Nei primi due casi un uomo con il volto travisato è entrato in farmacia minacciando farmaciste e dipendenti con un paio di forbici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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