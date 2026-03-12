A Milano, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver compiuto cinque rapine violente in farmacia e fast-food. Le forze dell’ordine sono riuscite a incastrarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte. L’individuo avrebbe utilizzato un cacciavite come arma durante le rapine, che sono state commesse in diverse zone della città.

Un arresto al termine di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato alla custodia cautelare in carcere di un cittadino italiano di 38 anni, pluripregiudicato, accusato di cinque rapine violente ai danni di esercizi commerciali nel quartiere Gallaratese di Milano. L'uomo avrebbe agito tra novembre 2025 e febbraio 2026, prendendo di mira soprattutto una farmacia e un fast-food, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. L'ordinanza è stata eseguita giovedì 26 febbraio, come disposto dalla Procura della Repubblica. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro.

© Virgilio.it - Milano, rapinatore seriale incastrato dopo 5 colpi con il cacciavite tra farmacie e fast-food

