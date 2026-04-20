Milano Design Week 2026 | tutti gli eventi food e drink del Fuorisalone quartiere per quartiere

Il tema scelto quest’anno per la Milano Design Week è Essere Progetto: un invito a superare la dimensione dell’oggetto per interpretare il design come processo vivo, responsabile, in continua trasformazione. E se c’è un campo in cui questa filosofia si incarna con naturalezza quasi biologica, è proprio quello del cibo. Ogni ricetta è un progetto. Ogni pasto condiviso, un atto di design. Quest’anno più che mai, tavoli, banconi e cortili interni di mezza Milano diventano il palcoscenico di un festival gastronomico diffuso, parallelo e complementare alle grandi vetrine del Salone del Mobile. Installazioni edibili, degustazioni immersive, aperitivi in luoghi iconici, collaborazioni tra chef e designer: il Fuorisalone 2026 trasforma la città in un laboratorio del gusto senza precedenti.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026.

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