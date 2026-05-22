milano ancora vittime sulla strada

A Milano le strade continuano a essere teatro di incidenti, con un nuovo episodio avvenuto in via Carnia. Un pedone è rimasto ferito in seguito a un sinistro, portato via dall’ambulanza. La zona si aggiunge così alle aree della città dove si registrano frequentemente episodi di questa natura, senza che siano ancora stati adottati interventi risolutivi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita nei dettagli.

A Milano le strade continuano ad essere poco sicure. Ennesimo incidente in via Carnia, ennesima vittima lasciata sull’asfalto. L’automobilista, 39 anni, si è costituito poco dopo alla Polizia Locale. Sono stati positivi i test ad alcol e droga. Il tasso alcolemico era 4 volte oltre il limite. Le accuse sono di omicidio stradale e omissione di soccorso, con l’aggravante dello stato di ebbrezza e assunzione di stupefacenti. Milano, dramma in via Carnia. Due sere fa in via Carnia, poco distante dalla fermata della M2 Udine, è avvenuto un dramma. Stando alle prime informazioni – un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che stavano attraversando la strada, uccidendone una. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Milano, la protesta dopo lennesima vittima: Basta morti in strada

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