Troppi morti e feriti sulla Regina l’associazione Vittime della strada scrive al prefetto | Intervenire prima che succeda l’irreparabile

L’associazione Vittime della strada ha scritto al prefetto per segnalare la frequente presenza di incidenti sulla Statale Regina, evidenziando il numero di morti e feriti che si verificano lungo questa strada. Dopo un precedente articolo su QuiComo riguardante la pericolosità del tratto e una richiesta di class action, un’altra residente ha contattato la redazione per denunciare problematiche simili.

Nella lettera si parla di “criticità persistenti” e di una strada dove pedoni e ciclisti sono esposti a rischi quotidiani. Il caso di San Siro Si tratta di Manuela Mariani, una donna che vive con il marito a Molvedo, frazione del comune di San Siro, lungo la Statale Regina (SS340 dir). La residente racconta una situazione che definisce insostenibile: traffico veloce, sorpassi pericolosi e totale mancanza di spazi sicuri per chi si muove a piedi o in bicicletta. "Abitiamo a Molvedo sulla Statale Regina, lo stradone che attraversa il paese. La velocità dei veicoli – auto, camion e moto – è folle, nulla impedisce o scoraggia di accelerare o di sorpassare, neppure in galleria", racconta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

