Milano 13enne ferito a scuola da finestra uscita dai binari

A Milano, un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito mentre si trovava in classe in un istituto secondario di primo grado. Durante le lezioni, una finestra scorrevole si è staccata dai binari e l’ha colpito. L'episodio si è verificato presso l’istituto Trevisani-Scaetta, situato in via Cesalpino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il giovane al pronto soccorso. La scuola è stata momentaneamente chiusa per le verifiche di sicurezza.

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