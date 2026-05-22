Milano 13enne ferito a scuola da finestra uscita dai binari
A Milano, un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito mentre si trovava in classe in un istituto secondario di primo grado. Durante le lezioni, una finestra scorrevole si è staccata dai binari e l’ha colpito. L'episodio si è verificato presso l’istituto Trevisani-Scaetta, situato in via Cesalpino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il giovane al pronto soccorso. La scuola è stata momentaneamente chiusa per le verifiche di sicurezza.
Tragedia sfiorata a Milano, dove un 13enne a scuola è stato colpito da una finestra scorrevole che è uscita dai binari, mentre era in classe, nell’istituto Trevisani-Scaetta, secondaria di primo grado, in via Cesalpino. Lo apprende LaPresse. Poco prima dell’inizio della lezione, intorno alle 8.30, il ragazzino è stato colpito alla testa dalla finestra che è fuoriuscita dai binari. La finestra era all’angolo con la parete dell’aula, dove si trovano gli ultimi banchi e, dai primi accertamenti, potrebbe essere slittata dai binari a causa di pietriccio. Il 13enne è stato soccorso e portato in codice giallo alla De Marchi, mentre i vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Sesto San Giovanni, hanno controllato le altre finestre, sigillandone una perché pericolante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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