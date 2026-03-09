Tram 15 fuori dai binari a Rozzano fuori Milano nessun ferito ma 3° incidente in 7 giorni | la versione di Atm

Un tram della linea 15 è uscito dai binari a Rozzano, vicino a Milano. Non ci sono feriti, ma si tratta del terzo incidente in sette giorni che coinvolge questo tram. Atm ha fornito una versione dell’accaduto, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze immediate. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

Un tram è fuoriuscito dai binaria Rozzano, vicino a Milano. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si tratta del terzo incidente simile avvenuto in pochi giorni nella zona del capoluogo lombardo, dopo il deragliamento del tram del 27 febbraio, in cui sono morte due persone, e quello di sabato 7 marzo. Incidente del tram a Rozzano: cos'è successo La versione di Atm Le ripercussioni sulla circolazione a Rozzano Terzo incidente di tram in zona Milano in 10 giorni Incidente del tram a Rozzano: cos’è successo Nella mattinata di lunedì 9 marzo, attorno alle 6,15, un convoglio “Sirietto”, in servizio sulla linea 15 che collega Rozzano a piazza Duomo a Milano, è uscito dai binari alla fermata Curiel-Isonzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Tram esce dai binari a Rozzano, è stato un guasto meccanico. Atm: “Nessun deragliamento"Rozzano (Milano), 9 marzo 2026 - Uno scarrellamento dovuto a un guasto meccanico ha interrotto la linea 15 del tram, questa mattina a Rozzano.

Deraglia il terzo tram a Milano, ma per Atm “è solo uscito un carrello dai binari”: bus sostitutivi da RozzanoUn tram della linea 15 questa mattina è uscito dai binari in via Curiel a Rozzano.

Un tram Atm è deragliato nella serata di sabato 7 marzo vicino alla stazione Centrale di Milano. L’incidente è avvenuto tra via Fabio Filzi e via Galvani. Non ci sono stati feriti, ma si tratta del secondo tram uscito dai binari in città nell’arco di appena dieci giorni. - facebook.com facebook

