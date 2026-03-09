Milano si blocca ruota e tram esce dai binari | nessun ferito

A Milano, un tram si è fermato improvvisamente a causa di una ruota del carrello che si è bloccata, provocando il fuori binario di una parte del veicolo. L’incidente non ha provocato feriti e il mezzo si è arrestato nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare le cause e ripristinare la circolazione.

(Adnkronos) – Una ruota del carrello si blocca e il tram si 'impunta', con una parte che esce dai binari. E' successo questa mattina, intorno alle 7.30, a Rozzano, alle porte di Milano, vino alla fermata all'angolo tra viale Isonzo e via Curiel. L'incidente non ha causato feriti, né danni al mezzo, un tram 'Sirio' della linea 15. La circolazione, dopo l'intervento dei tecnici di Atm, è ripresa.

Tram esce dai binari a Rozzano, è stato un guasto meccanico. Atm: “Nessun deragliamento"Rozzano (Milano), 9 marzo 2026 - Uno scarrellamento dovuto a un guasto meccanico ha interrotto la linea 15 del tram, questa mattina a Rozzano.

