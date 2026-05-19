Dopo una stagione complicata, la Juventus valuta il ruolo di Adzic nella rosa. Il calciatore montenegrino ha mostrato segnali di qualità durante le ultime partite e potrebbe rappresentare un elemento utile per la ripresa della squadra. La società sta considerando il suo contributo come parte di una strategia di rilancio, analizzando le sue prestazioni e le potenzialità che può offrire in campo. La decisione finale si baserà sui suoi sviluppi e sulle esigenze del team.

di Francesco Spagnolo Adzic ha dimostrato di avere sicuramente tanta qualità e potrebbe essere quel nome giusto per ripartire dopo una stagione difficile. Il panorama del calcio italiano e internazionale sta cambiando rapidamente, imponendo ai grandi club riflessioni profonde sulla gestione sostenibile della rosa. In casa bianconera, le valutazioni sul futuro sono già avviate e strettamente collegate ai risultati sul campo. L’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe consentire alla Juve di ripartire da zero e uno dei calciatori sui quali puntare è sicuramente Adzic. Abbandonare la massima competizione europea sarebbe senza dubbio un duro colpo economico e d’immagine, ma costringerebbe l’ambiente a resettare le prioriti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve deve ripartire da Adzic? I motivi per cui il montenegrino può davvero essere utile ai bianconeri

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CRAZY GOAL BY ADZIC vs Inter

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