Ogni stagione alla Juventus sembra terminare solo per ricominciare immediatamente. La squadra è abituata a un ciclo continuo di cambiamenti, senza pause tra un campionato e l’altro. Questa dinamica crea un clima di continua attesa e di rinnovamento, alimentato da voci e ipotesi di nuovi progetti tecnici. Tra le varie possibilità, il nome di un nuovo allenatore viene spesso associato alle prospettive future, anche se il primo in lista non è l’allenatore più accreditato.

di Alessio Lento Alla Juventus la sensazione è che ogni stagione finisca e ne inizi subito un’altra, quasi senza pausa. Cambiano allenatori, dirigenti, strategie tecniche, cambiano le priorità e spesso cambia anche il modo di raccontare il futuro. Per una società abituata per anni a costruire cicli lunghi, quasi automatici, questa continua ricerca di una nuova partenza continua a lasciare una certa impressione. I tifosi lo hanno vissuto sulla propria pelle negli ultimi tempi. Una squadra ricostruita, poi corretta, poi modificata ancora. Adesso il timore è che possa arrivare un’altra estate fatta di cambiamenti pesanti, soprattutto se gli obiettivi stagionali non dovessero essere centrati fino in fondo, e la cosa appare molto difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ennesima rivoluzione Juventus? Ecco il primo nome da cui ripartire: non è Spalletti

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