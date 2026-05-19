Maglia Inter 26 27 sui social svelata la nuova divisa | Celebra il legame con Milano

Oggi sono state svelate sui social le nuove maglie dell’Inter per la stagione 202627, create da Nike. La divisa mette in evidenza un design che celebra il legame tra il club e Milano. L’annuncio arriva poco dopo la conclusione della stagione che ha visto i nerazzurri conquistare il loro ventunesimo scudetto. La presentazione delle maglie si inserisce nel percorso di aggiornamento delle divise ufficiali del club, che si prepara a nuovi impegni nel campionato e nelle competizioni europee.

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