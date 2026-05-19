Maglia Inter 26 27 sui social svelata la nuova divisa | Celebra il legame con Milano
Oggi sono state svelate sui social le nuove maglie dell’Inter per la stagione 202627, create da Nike. La divisa mette in evidenza un design che celebra il legame tra il club e Milano. L’annuncio arriva poco dopo la conclusione della stagione che ha visto i nerazzurri conquistare il loro ventunesimo scudetto. La presentazione delle maglie si inserisce nel percorso di aggiornamento delle divise ufficiali del club, che si prepara a nuovi impegni nel campionato e nelle competizioni europee.
Inter e Nike presentano oggi le maglie per la stagione 202627, al termine della stagione che ha portato allo scudetto numero 21 dei nerazzurri. “Una maglia che celebra il profondo legame tra il Club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. Per la nuova stagione, Nike si ispira all’anima sartoriale e all’eleganza senza tempo di Milano, con richiami ai kit più emblematici della storia dell’Inter – si legge in una nota della società nerazzurra – Il nuovo kit unisce infatti dettagli classici ed elementi moderni e innovativi, dando vita a una maglia capace di guardare al futuro senza perdere il legame con il passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
INTER, LA NUOVA MAGLIA 2026/2027 FA IMPAZZIRE I TIFOSI
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