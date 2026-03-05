Milan dubbi in attacco con l' Inter | Pulisic più di Nkunku per far coppia con Leao

Nel Milan, ci sono dubbi sulla coppia d’attacco in vista della sfida contro l’Inter. Pulisic sembra essere favorito rispetto a Nkunku per affiancare Leao, mentre Rafa viene confermato come titolare e sarà affiancato da un altro giocatore rapido. L’allenatore punta sulle ripartenze per mettere in difficoltà la squadra avversaria.

La coppia tanto attesa e spesso scoppiata, Pulisic-Leao, non è più una certezza. Gli infortuni muscolari avevano diviso ciò che Max aveva pensato di unire l’estate scorsa: insieme appena 455 minuti e due gol, uno a testa. Così divisi: Rafa nella gara casalinga contro il Genoa, a riprendere lo svantaggio (il raddoppio di Leao a Cremona è arrivato quando il compagno era già seduto in panchina, testa bassa e occhi chiusi) e Pulisic nel derby d’andata. Ci risiamo: Allegri studia la strategia da opporre all’Inter e la partita di fine novembre scorso, vittoria rossonera di corto muso, non può che essere la base di partenza. Allora Chris segnò su una respinta corta di Sommer dopo una conclusione dalla distanza di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

