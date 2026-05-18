Milan | le prossime settimane saranno decisive

Le prossime settimane saranno determinanti per il Milan, che dovrà affrontare diverse sfide in campionato e decidere il percorso da seguire per la stagione futura. La squadra si concentra su partite cruciali che potrebbero influenzare la classifica e lo sviluppo del progetto tecnico. La società sta valutando le strategie da adottare, mentre i giocatori si preparano ad affrontare le gare più importanti del periodo. L’attenzione resta puntata sugli impegni imminenti e sui possibili sviluppi in vista della prossima annata.

Il Milan si prepara a settimane decisive, non soltanto per il piazzamento finale in campionato ma anche per capire quale direzione prenderà il progetto tecnico della prossima stagione. Al centro delle riflessioni c’è Massimiliano Allegri, tornato in rossonero con l’obiettivo di riportare stabilità e competitività ad alto livello, ma ora davanti a un bivio che dipenderà molto dal finale di stagione. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un confronto diretto tra il tecnico livornese e Gerry Cardinale, proprietario del club, per discutere del futuro della squadra e delle garanzie richieste dall’allenatore. Allegri vuole un Milan costruito per competere stabilmente in Champions League e ritiene fondamentale avere una rosa più profonda, soprattutto nei reparti chiave dove durante l’anno sono emerse lacune evidenti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Il Milan non giocherà la prossima settimana in campionato. Ecco perché

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