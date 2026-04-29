Milan le notizie top di oggi | Loftus-Cheek ai saluti Novità su Gila! Sfida per Alajbegovic

Da pianetamilan.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Milano si segnalano diverse novità nel mondo del calcio. Un centrocampista lascia la squadra, mentre si attendono aggiornamenti sulla situazione di un attaccante. Inoltre, si parla di un’ulteriore sfida tra due giovani promesse per un posto in squadra. Le notizie riguardano anche le trattative in corso e le possibili mosse sul mercato. Rimanendo aggiornati, si possono seguire gli sviluppi più recenti di questa giornata.

La stagione del Milan sta per arrivare al termine: mancano solamente 6 punti per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Per questo, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a fare il meglio di sé già dalla partita di domenica contro il Sassuolo in trasferta. A catturare l'attenzione, però, sono state le tante notizie di mercato: dal possibile addio di Loftus-Cheek al possibile approdo di Alajbegovic. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I numerosi infortuni e la sua discontinuità hanno fatto finire Loftus-Cheek ai margini del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan le notizie top di oggi loftus cheek ai saluti novit224 su gila sfida per alajbegovic
© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Loftus-Cheek ai saluti. Novità su Gila! Sfida per Alajbegovic

Notizie correlate

Milan, le notizie top di oggi: Maldini e Nesta commoventi, Leao ai saluti? Le ultime novità da MilanelloA due giorni dal big match contro la Juventus, il Milan continua a far parlare di sé tra campo e calciomercato.

Milan, le notizie top di oggi: Malagò su Allegri, novità per Gila e le parole di BartesaghiNella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Verona, la Champions è più vicina.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Milan, tra le top in Serie A nel corto muso: l'analisi del dato; Milan, Allegri pensa alla sorpresa Loftus-Cheek contro la Juventus; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Milan-Juventus, le probabili formazioni: un dubbio a centrocampo.

loftus cheek milan le notizie topCalciomercato Milan news | Leon Goretzka sempre più vicino, Loftus-Cheek in uscita (oggi 29 aprile 2026)Calciomercato Milan news, oggi 29 aprile 2026: Leon Goretzka è sempre più vicino ai rossoneri, mentre Ruben Loftus-Cheek sembra ormai in uscita. ilsussidiario.net

loftus cheek milan le notizie topFofana e Loftus-Cheek in uscita: interesse dall'InghilterraAnche la prossima estate dobbiamo aspettarci un Milan che cambierà volto, con i vari reparti, specialmente centrocampo e attacco, destinati a modificare la propria fisionomia. E ... milannews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.