Oggi a Milano si segnalano diverse novità nel mondo del calcio. Un centrocampista lascia la squadra, mentre si attendono aggiornamenti sulla situazione di un attaccante. Inoltre, si parla di un’ulteriore sfida tra due giovani promesse per un posto in squadra. Le notizie riguardano anche le trattative in corso e le possibili mosse sul mercato. Rimanendo aggiornati, si possono seguire gli sviluppi più recenti di questa giornata.

La stagione del Milan sta per arrivare al termine: mancano solamente 6 punti per la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Per questo, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a fare il meglio di sé già dalla partita di domenica contro il Sassuolo in trasferta. A catturare l'attenzione, però, sono state le tante notizie di mercato: dal possibile addio di Loftus-Cheek al possibile approdo di Alajbegovic. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 29 aprile 2026. I numerosi infortuni e la sua discontinuità hanno fatto finire Loftus-Cheek ai margini del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Loftus-Cheek ai saluti. Novità su Gila! Sfida per Alajbegovic

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