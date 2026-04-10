Calciomercato fiducia Milan per Goretzka Fofana e Loftus-Cheek verso la cessione

Il Milan mostra ottimismo riguardo alla trattativa per l'acquisto di Goretzka, con fiducia che il trasferimento possa andare in porto. Nel frattempo, Fofana e Loftus-Cheek sono in uscita e si stanno avviando verso la cessione. La società rossonera continua a monitorare le operazioni di mercato, mantenendo un atteggiamento positivo sulle trattative in corso.

Il Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Come rivela 'Il Corriere dello Sport' sarebbero già partiti dei sondaggi per Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, due centrocampisti che in estate potrebbero salutare il Diavolo. Il francese piacerebbe in Turchia e la richiesta del Milan potrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro. L'inglese piacerebbe alla Premier League e potrebbe valutare l'addio una volta finita la stagione con il Milan. Per quanto riguarda i possibili arrivi nel reparto il quotidiano parla di contatto sempre più vivi e attivi sul versante Leon Goretzka, centrocampista che a giungo lascerà il Bayern Monaco a parametro zero e che deve ancora scegliere la sua nuova squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessione Calciomercato Milan, contatti per Dragusin. Loftus-Cheek e Fofana, novità in arrivoSono tante le novità sul calciomercato del Milan emerse nel corso della mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Calciomercato: Milan, Loftus-Cheek tra rinnovo e cessione. Può andare all’Aston Villa se …Qual è l'idea del Milan a tal proposito? Per la 'rosea', Loftus-Cheek non figura nella lista dei cedibili. Temi più discussi: Milan, Leao torna mercoledì a Milanello: cosa filtra in vista del Napoli; Scudetto caldo per le milanesi: a Pasqua Inter-Roma, lunedì Napoli-Milan. Leao a rischio, stop per Bisseck; Anguissa annulla Rabiot, Pavlovic in fiducia. Alisson cambia la partita, De Winter imperfetto: pagelle Napoli-Milan; Milan, Loftus-Cheek sul momento di Pulisic: Sono sicuro che tornerà a segnare, ma anche così ci dà tanto. Futuro Loftus-Cheek, svolta pazzesca in casa Milan: cosa succedeNovità importanti per quel che riguarda il futuro del centrocampista inglese classe ’96: ecco le ultimissime. calciomercato.it Milan, buona notizia per Allegri: dispositivo di protezione per Loftus-Cheek, proverà ad esserci contro il NapoliMilan, si avvicina il rientro in campo di Loftus-Cheek: l'inglese è fermo dallo scorso 22 febbraio per l'infortunio contro il Parma ... calciomercato.com «"LOFTUS-CHEEK E FOFANA AI SALUTI!" BIANCHIN ANNUNCIA LA RIVOLUZIONE: IL MILAN CAMBIA TUTTO A CENTROCAMPO PER IL 2027!» #LoftusCheek #Fofana #Milan #Calciomercato #Allegri #Jashari #Modric - facebook.com facebook Loftus-Cheek: «Scudetto E’ importante per noi crederci. Ma penso che…» x.com