Milan l’incubo del 2021 che spaventa Allegri e la novità assoluta sulla maglia contro il Cagliari

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari a San Siro in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. La sfida richiama alla mente il ricordo del 2021, quando una sconfitta casalinga rappresentò un punto critico per il club. Questa volta, i rossoneri indosseranno la nuova maglia, facendo il suo debutto ufficiale. La partita si svolge in un momento di grande attenzione, con l’obiettivo di superare lo spettro di quel passato negativo e portare a casa i punti necessari.

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La vittoria metterebbe la squadra al riparo anche da eventuali successi di Como e Juventus (68 punti). Dunque, manca un solo acuto a Mike Maignan e compagni per tornare in Champions dopo un anno di assenza. Sulla carta sembra essere un compito facile, visto che il Cagliari – matematicamente già salvo dalla scorsa giornata di Serie A – non ha bisogno di punti. I rossoblù, però, non verranno di certo a Milano in gita di piacere. Come è giusto che sia, giocheranno la loro partita e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del Milan. Un evento simile, come ricorderete, accadde già il 16 maggio 2021, quando Milan-Cagliari a 'San Siro' terminò 0-0 alla penultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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