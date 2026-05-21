Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari a San Siro in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. La sfida richiama alla mente il ricordo del 2021, quando una sconfitta casalinga rappresentò un punto critico per il club. Questa volta, i rossoneri indosseranno la nuova maglia, facendo il suo debutto ufficiale. La partita si svolge in un momento di grande attenzione, con l’obiettivo di superare lo spettro di quel passato negativo e portare a casa i punti necessari.

La vittoria metterebbe la squadra al riparo anche da eventuali successi di Como e Juventus (68 punti). Dunque, manca un solo acuto a Mike Maignan e compagni per tornare in Champions dopo un anno di assenza. Sulla carta sembra essere un compito facile, visto che il Cagliari – matematicamente già salvo dalla scorsa giornata di Serie A – non ha bisogno di punti. I rossoblù, però, non verranno di certo a Milano in gita di piacere. Come è giusto che sia, giocheranno la loro partita e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del Milan. Un evento simile, come ricorderete, accadde già il 16 maggio 2021, quando Milan-Cagliari a 'San Siro' terminò 0-0 alla penultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’incubo del 2021 che spaventa Allegri e la novità assoluta sulla maglia contro il Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, il déjà-vu di Allegri: un ritorno da incubo che ricorda la Juve del 2023/24Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato...

Leggi anche: Milan in ritiro prima del Cagliari: la mossa dello spogliatoio che può decidere il futuro di Allegri

LA NOTTE HORROR DEL #MILAN Serata da incubo per i rossoneri e per #Allegri contro l'Atalanta. Al terzo gol dei nerazzurri, i tifosi in Curva Sud hanno abbandonato lo stadio. Cori anche in favore di Paolo Maldini durante la gara 2 m x.com

[MN] Lukaku lascerà chiaramente il Napoli alla fine della stagione. Nelle ultime settimane, è stato accostato anche al Milan, ma quel trasferimento non avverrà. Lo stesso Romelu ha detto a Schiavone: Non vado al Milan. reddit

Dopo Milan e Atalanta ai nerazzurri torna in mente Giroud: i fantasmi del passato ad AppianoNel linguaggio comune, il termine braccino viene utilizzato per indicare una persona tirchia o avara. Tutto diverso è il significato che lega il concetto del braccino all’Inter, una squadra ... gazzetta.it

Milan da incubo, Allegri medita il ritiro per il Genoa: le paroleMax Allegri, tecnico del Milan, avrebbe pianificato un ritiro per la squadra in vista della sfida al Genoa; Champions appesa a un filo ... europacalcio.it