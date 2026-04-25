Milan le notizie top di oggi | Leao ai saluti? Goretzka la situazione Spunta Sorloth per l’attacco

Le ultime notizie dal mondo del calcio riguardano il Milan e alcune possibili novità di mercato. Si parla di un possibile addio di Leao e di una trattativa in corso per il centrocampista Goretzka. Nel frattempo, si valuta anche l’ingaggio di un attaccante, con Sorloth tra i nomi più indicati. La giornata di sabato 18 aprile 2026 ha portato aggiornamenti su queste questioni e altre notizie relative alle operazioni di mercato.

Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri, sia in vista del big match di domani contro la Juventus, sia in ottica calciomercato: molti i nomi che stanno circolando attorno ai rossoneri. Si è parlato molto di Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid, ma anche di Goretzka. Fari puntati anche su Rafa Leao, che potrebbe lasciare i colori rossoneri dopo 7 anni. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, sabato 25 aprile 2026 Secondo 'Tuttosport', domani sera a San Siro sarà presente uno scout del Manchester United per visionare dal vivo il numero 10 del Milan: Rafael Leao.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Leao ai saluti? Goretzka, la situazione. Spunta Sorloth per l’attacco Notizie correlate Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, le notizie Top di oggi: Fofana ai saluti? idea Robertson, mentre in attacco…Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l'attacco; Milan, Lewandowski è difficile, spunta Sorloth: servono 40 milioni (più bonus); Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: caccia a difensore e attaccante. Spunta Fagioli; Calciomercato Milan le Top News di rassegna | spunta l’idea Lukaku Ecco l’offerta per Goretzka Occhi su Koné. Milan, caccia a un nuovo bomber: Sorloth apre al trasferimento in rossoneroC'è una doppia partita per il Milan: da un lato la corsa a un posto in Champions League, dall'altro la programmazione di un futuro che potrebbe essere contraddistinto dall'approdo in rossonero di ... fantacalcio.it Sorloth, si al Milan, la Juve punta su ConceiçaoSorloth, sì al Milan scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Via alla rivoluzione rossonera per tornare a vincere. Caccia al centravanti, nel mirino ... tuttojuve.com ATTACCO MILAN: cambia tutto Leao può partire Gimenez è già in dubbio E spunta anche il nome di Sorloth… Possibile rivoluzione in attacco per il Milan Tu chi terresti tra Leao e Gimenez Guarda il video completo sul canale (nel primo comm - facebook.com facebook Barcellona, spunta l’idea Sørloth in caso di addio di Lewandowski: avviati i sondaggi x.com