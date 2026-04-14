Openda sempre più ai margini della Juve | scattato il riscatto ma in estate sarà addio Il piano per venderlo e la speranza Mondiale

Il giocatore sta vivendo una situazione di esclusione crescente dalla rosa della Juventus. La società ha già versato i soldi necessari al club di appartenenza per esercitare l’obbligo di riscatto, ma sta considerando una cessione temporanea già in estate. La decisione si inserisce in un piano che mira a cederlo rapidamente, lasciando aperta la possibilità di vederlo partecipare alla prossima fase internazionale con un'altra squadra.

di Luca Fioretti Openda ai margini: obbligo scattato, la dirigenza versa i milioni al club del Lipsia ma valuta una rapidissima cessione estiva a titolo temporaneo. Le ultimissime notizie diffuse sulle pagine di Tuttosport confermano uno scenario estremamente importante per le prossime strategie di mercato. Nell’ultimo turno di campionato è matematicamente scattato l’obbligo di riscatto per Lois Openda: questa clausola fortemente vincolante era legata a un preciso piazzamento in classifica. Il gruppo bianconero non doveva scendere oltre il decimo posto, un’eventualità ormai assolutamente impossibile da realizzarsi dopo i risultati maturati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda sempre più ai margini della Juve: scattato il riscatto ma in estate sarà addio. Il piano per venderlo e la speranza Mondiale Il paradosso di Openda, con la Juve non gioca ma è scattato l’obbligo di riscatto dal LipsiaLa Juve è matematicamente certa del decimo posto, condizione necessaria per far scattare l'acquisto a titolo definitivo di Openda. Juve, paradosso Openda: non gioca da 5 partite, ma da ieri è scattato l'obbligo di riscattoLe sue ultime immagini in campo da titolare risalgono a quasi due mesi fa, con Adzic e Cabal è l'unico giocatore della rosa della Juve a non aver... Openda di Juventus: Dari “Next Lukaku” Jadi Zonk. #openda #Openda sempre più ai margini Lo scenario in vista dell’estate - facebook.com facebook Juventus, scatta il riscatto di Openda: un fallimento da 40 milioni x.com