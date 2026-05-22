Milan | Leao continua a far discutere
In casa Milan, il futuro di Rafael Leao rimane ancora incerto, anche se il suo nome continua a essere al centro di molte discussioni nel mercato europeo. Il giocatore è al centro dell'attenzione, mentre le trattative e le voci di mercato si susseguono senza una decisione definitiva. La sua posizione all’interno della rosa e le eventuali mosse della società sono ancora da definire, mantenendo alta l’attenzione su questa situazione.
Rafael Leao continua a essere uno dei nomi più discussi del mercato europeo e in casa Milan il suo futuro resta tutto da decifrare. Negli ultimi giorni l’attaccante portoghese è apparso tra i protagonisti della presentazione della nuova maglia r ossonera, un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi. La scelta del club di puntare ancora una volta sulla sua immagine viene interpretata da molti come un segnale di continuità, anche se sul mercato la situazione appare molto più complessa. Il Milan considera Leao un giocatore centrale dal punto di vista tecnico e commerciale, ma allo stesso tempo sa che durante l’estate potrebbero arrivare offerte importanti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
CREMONESE MILAN 0-2 LEAO PENSO AL DERBY QUESTIONE DI VITA O DI MORTE!
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