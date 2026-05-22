Milan | Leao continua a far discutere

Da dailymilan.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Milan, il futuro di Rafael Leao rimane ancora incerto, anche se il suo nome continua a essere al centro di molte discussioni nel mercato europeo. Il giocatore è al centro dell'attenzione, mentre le trattative e le voci di mercato si susseguono senza una decisione definitiva. La sua posizione all’interno della rosa e le eventuali mosse della società sono ancora da definire, mantenendo alta l’attenzione su questa situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rafael Leao continua a essere uno dei nomi più discussi del mercato europeo e in casa Milan il suo futuro resta tutto da decifrare. Negli ultimi giorni l’attaccante portoghese è apparso tra i protagonisti della presentazione della nuova maglia r ossonera, un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi. La scelta del club di puntare ancora una volta sulla sua immagine viene interpretata da molti come un segnale di continuità, anche se sul mercato la situazione appare molto più complessa. Il Milan considera Leao un giocatore centrale dal punto di vista tecnico e commerciale, ma allo stesso tempo sa che durante l’estate potrebbero arrivare offerte importanti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

milan leao continua a far discutere
© Dailymilan.it - Milan: Leao continua a far discutere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CREMONESE MILAN 0-2 LEAO PENSO AL DERBY QUESTIONE DI VITA O DI MORTE!

Video CREMONESE MILAN 0-2 LEAO PENSO AL DERBY QUESTIONE DI VITA O DI MORTE!

Sullo stesso argomento

Sostituzione Leao, la rabbia del portoghese continua a far molto discutere: come ha reagito Tare in tribunadi Redazione JuventusNews24Sostituzione Leao, la rabbia del portoghese non è assolutamente piaciuta a Tare.

Abbiati: “Milan, continua con Allegri. A Leão non manca niente, ma è così: prendere o lasciare”Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola.

milan leao continua aMilan, c'è Leao con la nuova maglia 2026-27: ma il messaggio di Rafa sa di sfida ai tifosiLeao e il Milan continuano a vivere un rapporto poco chiaro: dalle foto per la prossima stagione a fischi, contestazioni e provocazioni social. Cosa farà Rafa? sport.virgilio.it

Leao-Milan: è finita, destinazione a sorpresa per il portogheseRafael Leao può davvero lasciare il Milan in estate. Una possibilità che fino a qualche mese fa sembrava quasi impossibile, ma che oggi viene considerata sempre più concreta dentro e fuori Casa Milan. milanlive.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web