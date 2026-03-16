Sostituzione Leao la rabbia del portoghese continua a far molto discutere | come ha reagito Tare in tribuna

La sostituzione di Leao ha suscitato molte reazioni, con il portoghese che ha mostrato chiaramente la sua rabbia in campo. In tribuna, Tare ha assistito alla scena e ha reagito in modo evidente, attirando l’attenzione di chi seguiva la partita. La tensione tra i protagonisti ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le immagini hanno catturato ogni istante della scena.

Sostituzione Leao, la rabbia del portoghese non è assolutamente piaciuta a Tare. Il ds rossonero non ha apprezzato il gesto. Il clima allo Stadio Olimpico si è surriscaldato improvvisamente durante la sfida tra Lazio e Milan, ma non per un’azione da gol. Al centro delle polemiche è finita la gestione dei cambi operata da Max Allegri, con un episodio che ha scosso l’ambiente rossonero proprio nel momento cruciale della gara. Al 67? minuto, il tecnico ha optato per una mossa drastica nel tentativo di ribaltare l’inerzia del match, ma la sostituzione di Leao si è trasformata in un caso diplomatico sotto gli occhi di migliaia di spettatori. L’allenatore ha deciso di richiamare il numero 10 insieme a Youssouf Fofana, inserendo forze fresche come Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sostituzione Leao, la rabbia del portoghese continua a far molto discutere: come ha reagito Tare in tribuna Articoli correlati Sostituzione Leao, rabbia del portoghese in Lazio Milan: la reazione di Maignan, il gelo con Allegri e quell’espressione di Tare in tribuna. Cos’è successoMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sostituzione Leao, rabbia del portoghese... Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribunaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Contenuti e approfondimenti su Sostituzione Leao Temi più discussi: Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribuna; Allegri sostituisce Leao, tensione al momento del cambio: cos'è successo; Leao non accetta il cambio, Allegri lo abbraccia ma lui si divincola e va in panchina: Lasciami su; Allegri: Leao un po' nervoso. Tutti parlavano di scudetto, ma... Milan, la rabbia sul cambio di Leao. Tare perplesso: Ma che roba, guarda come fa…Le immagini di DAZN hanno mostrato un direttore sportivo rossonero estremamente perplesso. msn.com Sostituzione Leao, cosa è successo dopo il cambio del portoghese avvenuto in Lazio Milan. La ricostruzioneSostituzione Leao, cosa è successo dopo il cambio del portoghese avvenuto in Lazio Milan. La ricostruzione Nel corso del match tra Lazio e Milan, i riflettori si sono spostati improvvisamente dalle di ... calcionews24.com MILAN - Leao protesta per la sostituzione, la reazione non sfugge al d.s. Tare ift.tt/dOs0Km2 x.com "Ma come fa zio cane Ma guarda che roba che fa! Ma Dio, mamma oh!" Igli Tare FURIOSO con Leao durante la polemica uscita dal campo per la sostituzione in Lazio-Milan - facebook.com facebook