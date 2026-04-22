Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato in un’intervista esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ha commentato la situazione della squadra, sottolineando che la scelta di mantenere Allegri sulla panchina prosegue. Ha inoltre affermato che Leão non ha carenze evidenti, ma che la decisione di tenerlo o meno dipende da fattori specifici. Le sue parole si concentrano sulle dinamiche attuali del club e sulle possibili strategie future.

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Abbiati sul voto che darebbe alla stagione del Milan: «Beh, è senz’altro positivo perché, come ho detto e ha sempre detto Massimiliano Allegri, l’obiettivo iniziale era arrivare tra le prime quattro e, anche grazie alla vittoria di domenica, siamo messi bene. Vero è che a un certo punto abbiamo anche creduto di poter lottare per lo Scudetto, ma credo che in questo momento la rosa dell’Inter sia superiore a quella del Milan». Sul futuro di Allegri: «Se hai dei progetti è giusto continuare con lui.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Abbiati: “Milan, continua con Allegri. A Leão non manca niente, ma è così: prendere o lasciare”

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