Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a concludere l’annata sportiva. Le statistiche relative all’attacco della squadra mostrano numeri positivi, con una media di gol segnati e tiri in porta che si attestano sopra la media della serie. La squadra ha realizzato un certo numero di reti in casa e in trasferta, e le percentuali di precisione nei passaggi offensivi sono elevate. Questi dati riflettono un andamento complessivamente favorevole sul fronte offensivo.

Manca ormai solamente una giornata alla fine della stagione 2025-2026, e il Milan di Massimiliano Allegri si prepara all'ultimo appuntamento contro il Cagliari con un solo obiettivo in testa: conquistare i tre punti e volare in Champions League. Un traguardo che, pur non essendo lo scudetto, rappresenta una tappa importante per il club rossonero. Al di là di quella che sarà la posizione finale in classifica, le statistiche emerse nelle ultime ore sottolineano un Milan positivo. Secondo i dati di Transfermarkt delle ultime 3 stagioni, il club rossonero si piazza sul podio delle squadre più prolifiche di tutta la Serie A. Il Milan, infatti, occupa la terza posizione in classifica, dietro solamente a Inter e Atalanta, con un totale di 189 gol segnati negli ultimi 3 anni di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le statistiche sorridono: il paradosso dei numeri dell’attacco

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