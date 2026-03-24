Nono posto in classifica, nona squadra per gol fatti (41) e nona per minor numero di gol subiti (42). I numeri sorridono ad una Carrarese che adesso si scopre più vicina alla zona playoff (-4) che a quella playout (-5). A 6 turni dalla fine la salvezza sembra davvero ad un passo ma la squadra azzurra non ha nessuna intenzione di fermarsi. L’obiettivo è festeggiare la seconda permanenza nella cadetteria con qualche giornata d’anticipo. Con le reti siglate al “San Nicola” da Rouhi e Bouah la Carrarese ha migliorato un’altra statistica portando in gol ben 15 giocatori diversi della propria rosa e diventando la 4ª squadra del campionato di Serie B per numero di elementi andati a bersaglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le statistiche I numeri sorridono agli azzurri, terzi per calci d’angolo battuti (175), per dribbling riusciti (211) e passaggi lungi (48,63%). E il traguardo salvezza appare all’orizzonte

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