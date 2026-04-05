Carnesecchi Juventus il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati per il post Di Gregorio | i numeri e le statistiche dell’estremo difensore italiano

Il portiere dell’Atalanta è tra i candidati per sostituire Di Gregorio alla Juventus. Le sue statistiche e i numeri mostrano un livello elevato e sono stati presi in considerazione dai dirigenti bianconeri. La squadra valuta diverse opzioni per il ruolo di estremo difensore e l’attenzione si concentra su questa figura. Le trattative per il possibile trasferimento sono ancora in corso.

di Francesco Spagnolo Carnesecchi Juventus, l’estremo difensore interessa molto ai bianconeri e i numeri confermano come il giocatore sia di assoluto livello. Il calciomercato non dorme mai e il nome di Marco Carnesecchi continua a gravitare nell’orbita bianconera con un’insistenza che profuma di futuro. L’accostamento alla Juventus non è solo una suggestione giornalistica, ma una strategia precisa per blindare la porta della Vecchia Signora con uno dei talenti più cristallini del panorama italiano. Analizzando i numeri della stagione del portiere atalantino, emerge chiaramente perché il binomio Carnesecchi Juventus sia così caldo. Con una media di appena 0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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