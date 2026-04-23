Goretzka Juve il Milan fa sul serio | nuovi contatti per il tedesco che ha dato l’ok alla destinazione Tutti gli aggiornamenti

Le trattative di mercato per il centrocampo sono in evoluzione. La Juventus valuta con attenzione l'acquisto di un giocatore tedesco a parametro zero, mentre il Milan intensifica i contatti e ha ottenuto il via libera dall’atleta per la possibile destinazione. Entrambe le società sono impegnate in negoziati attivi, con aggiornamenti continui sulla situazione.

di Luca Fioretti Goretzka Juve, la dirigenza studia attentamente il colpo a parametro zero per il centrocampo mentre il Milan avanza nella lunga trattativa. Leon Goretzka rappresenta uno dei profili maggiormente desiderati in vista della prossima importante finestra estiva. Il giocatore lascerà definitivamente il Bayern Monaco a parametro zero nel mese di giugno, scatenando un’accesa asta internazionale per assicurarsi le sue grandi qualità. Secondo le indiscrezioni riportate sulle pagine di Tuttosport, il Milan sta insistendo con determinazione per trovare la quadra definitiva. I rossoneri spingono sull’acceleratore, cercando di anticipare la concorrenza per regalare un innesto alla propria mediana.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juve, il Milan fa sul serio: nuovi contatti per il tedesco, che ha dato l’ok alla destinazione. Tutti gli aggiornamenti Notizie correlate Goretzka Juve può entrare nel vivo: il tedesco ha due esigenze che devono essere soddisfatte. Gli aggiornamentidi Luca FiorettiGoretzka Juve entra nel vivo: per il mediano in uscita dal Bayern la dirigenza studia attentamente la situazione per superare le... Goretzka, il Napoli fa sul serio: anche Milan, Inter e Juve in corsa. Chi è in vantaggio nell’affareIl nome di Leon Goretzka accende il mercato estivo e mette al centro una sfida tra big italiane. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan, Juve, Inter e Napoli su Goretzka: il Bayern Monaco però preferisce… Allegri; Juve, sfida totale al Milan: dal terzo posto al mercato, Spalletti all'assalto di Allegri; Milik, nuovo infortunio: sarà addio alla Juve. Milan, Goretzka è il primo nome in lista; Il Milan spinge per Goretzka del Bayern Monaco. La Juventus sfida il Milan per Goretzka: gli aggiornamentiMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Leon Goretzka che lascerà il Bayern Monaco a costo zero ed é finito nel mirino di diversi club tra cui ... tuttojuve.com Milan unico club italiano interessato a Leon Goretzka. Ma la distanza esisteLeon Goreztka è il primo obiettivo per il centrocampo del Milan. I rossoneri sono il club più interessato alle prestazioni del centrocampista. tuttomercatoweb.com Calciomercato, Moretto: "Milan e Juventus continuano a trattare con l'entourage di Goretzka" #Calciomercato #Milan #Moretto #Goretzka #ACMilan #SempreMilan x.com A RISCHIO L'AFFARE GORETZKA PER LA JUVENTUS "Il Milan spinge e avanza", a riportarlo è Gianluca Di Marzio Secondo voi i bianconeri dovrebbero tentare l'assalto per il tedesco #Goretzka #Juventus #Milan - facebook.com facebook