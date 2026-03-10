Il fondatore di RedBird ha espresso piena fiducia nel tecnico e nella squadra del Milan, confermando che Max Allegri rimarrà alla guida del club. La decisione arriva in un momento delicato per il team, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e rafforzare la stabilità della gestione. La strategia mira a puntare sulla continuità per affrontare la stagione in corso.

Allegri al centro del Milan. Per il presente e per il futuro. Complimenti e sostegno alla squadra che si sta rendendo protagonista di un campionato importante. Fiducia nella dirigenza che sta svolgendo a dovere il suo lavoro supportando al massimo il tecnico e i calciatori. Il giorno dopo la vittoria del derby, che ha permesso al Diavolo di tornare in corsa per lo scudetto e di fare un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions, Gerry Cardinale ha lasciato l'Italia insieme alla compagna e alla figlia. Ha la sensazione che il progetto Milan, al quale lavora dall’estate 2022, stia prendendo definitivamente quota. Grazie al lavoro e all'impegno di tutte le componenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale crede nella rimontona scudetto e blinda Allegri: Max al centro del progetto Milan

