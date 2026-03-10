La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 10 marzo 2026, riporta che il presidente del club ha confermato la fiducia nell’allenatore, mentre il Milan si prepara a una rimonta importante in campionato. La notizia riguarda la strategia del club e la prossima sfida che attende entrambe le squadre. La rassegna si concentra sulle prossime partite e sulle scelte tecniche.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della riapertura della lotta Scudetto tra il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A a quota 60 punti e l'Inter di Cristian Chivu, prima a 67. Il successo nel derby ha riavvicinato i rossoneri e convinto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, a blindare il tecnico livornese anche per il futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cardinale blinda Allegri e lancia la rimontona Milan”

Articoli correlati

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, fiducia al Max. Cardinale vota Allegri. Il futuro è suo”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 23 gennaio 2026.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026.

Una raccolta di contenuti su Prima pagina

Temi più discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 08/03/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 marzo: la rassegna stampa; Adriano Galliani: Cinquanta lire di mancia per Corriere e Gazzetta. Memorabile per me una prima pagina del '94; Scacco ai Re, Rugby is coming Rome: le reazioni della stampa italiana dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra.

L'Inter per chiudere i conti, il Milan per tenerli aperti. La Gazzetta dello Sport: Derby magicoIl derby di Milano tra Milan e Inter in programma questa sera alle 20:45 si prende la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Una sfida dove. tuttomercatoweb.com

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: Inter, Pio-Thuram per scappareLa prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal tricolore e dall'entusiasmo olimpico. Il titolone centrale recita SIAMO DA ... tuttonapoli.net

Buongiorno, ecco la prima pagina del Piccolo oggi in edicola - facebook.com facebook

La prima pagina del 10 marzo 2026 #ASRoma x.com