Genoa-Milan la probabile formazione rossonera | chance in attacco per Füllkrug? Le ultime news

Per la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026, si ipotizza la formazione dei rossoneri guidati da Allegri. Tra le possibili scelte, si fa il nome dell’attaccante tedesco Niclas Füllkrug, che potrebbe scendere in campo dall’inizio in attacco. La squadra si prepara a disputare la partita con alcune varianti in prima linea.

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, avrà quindi un giorno in più per preparare un match di fondamentale importanza per il Diavolo. Soltanto vincendo, infatti, il Milan alimenterà le speranze di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions. In caso di un'ulteriore sconfitta, contro il Genoa di Daniele De Rossi che, siamo sicuri, giustamente non regalerà niente a nessuno il tutto rischia di diventare un'impresa. Il problema è che Allegri arriverà a Genoa-Milan con tanti assenti. Saranno, infatti, squalificati Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão, tutti ammoniti durante l'ultima partita interna contro l'Atalanta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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